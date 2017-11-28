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Парень в Кемерове хотел устроить приятелю необычные проводы в армию
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    Парень в Кемерове хотел устроить приятелю необычные проводы в армию

    5:08  28 Ноября 2017
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    Парень в Кемерове хотел устроить приятелю необычные проводы в армию

    Кемерово, 28 ноября. В Кемерове 22-летний парень решил устроить приятелю необычные проводы в армию.

    Как сообщает «Газета.ru», молодой человек, будучи сильно подшофе, пытался штурмовать здание призывного пункта с целью передачи другу бутылки спиртного для нескучной дороги к части.

    Житель Кемерова даже сумел перелезть через забор режимного объекта, когда был настигнут сотрудниками Росгвардии. Для дальнейших разбирательств молодой человек был доставлен в участок полиции.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #росгвардия #кемерово
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