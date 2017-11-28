Обвиняемую на Украине в госизмене Дарью Мастикашеву поместили в психиатрическую больницу

Москва, 28 ноября. Обвиняемую на Украине в госизмене Дарью Мастикашеву утром 24 ноября поместили в 15-е отделение Днепропетровской клинической психиатрической больницы. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

В записи с заголовком «Карательная психиатрия киевского режима в действии!» политик отметил, что Мастикашеву поместили в психиатрическую больницу после прошедшей 22 ноября пресс-конференции, на которой обсуждалось дело политзаключенной.

«24 ноября без решения Апелляционного суда ее отправили в психическую больницу. Как известно, она была похищена сотрудниками СБУ на территории Днепропетровской области, куда она приехала к родным», — заявил политик.

Азаров сообщил, что направил послам ФРГ, Франции, ЕС и США в России обращения с призывами вмешаться в ситуацию. Политик подчеркнул, что 15 августа Мастикашеву увезли в неизвестном направлении вооруженные люди в масках. О задержании женщины украинские власти объявили лишь два дня спустя, когда «выбили» признательные показания.

«Подчеркиваю, что Дарью Мастикашеву пытали, выбивали из нее показания силой, что полностью подтверждается видео и фотодокументами», — написал Азаров.

Политик отметил, что СБУ направило Мастикашеву в психиатрическую больницу, чтобы скрыть преступления. Так как в случае признания украинки недееспособной, ее заявления о пытках не будут иметь юридической силы.