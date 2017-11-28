Волкер заявил, что работает спецпосланником США по Украине бесплатно

Вашингтон, 28 ноября. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер работает бесплатно. Об этом дипломат заявил в газете изданию Politico.

Волкер сообщил, что его попросили «взять на себя» переговоры по Украине, когда профильный советник главы Госдепа США еще не был утвержден. Дипломат заявил, что в этот период «было много шума со стороны французов, немцев, украинцев и россиян» о том, что США должны кого-то назначить для ведения переговоров.

Спецпредставитель подчеркнул, что не получает зарплату на этой должности.

«И я счастлив этим заниматься, я делаю это на добровольной основе. Я в этом случае даже не обременяю налогоплательщиков», — отметил Волкер.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что спецпредставитель США по Украине признался в желании «поладить» с Москвой. В то же время Волкер заявил, что действия России «очень затрудняют это».