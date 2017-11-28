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Российский Су-30 совершил перехват самолета США в небе над Черным морем
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    Российский Су-30 совершил перехват самолета США в небе над Черным морем

    3:48  28 Ноября 2017
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    Российский Су-30 совершил перехват самолета США в небе над Черным морем

    Нью-Йорк, 28 ноября. В минувшую среду в небе над Черным морем российский истребитель Су-30 выполнил перехват американского противолодочного самолета P-8 Poseidon. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны США Мишель Балданзу сообщила телекомпания CNN.

    Балданза заявила, что перехваченный самолет находился в международном воздушном пространстве и «не делал ничего, что могло бы спровоцировать» российских летчиков.

    Представитель американского военного ведомства сообщила, что Су-30 пролетел перед противолодочным самолетом. Из-за этого экипажу P-8 Poseidon пришлось совершить резкий маневр, за которым последовала «очень сильная турбулентность».

    Мишель Балданза отметила, что в США считают маневр российского истребителя небезопасным. По ее словам, из-за перехвата члены экипажей обоих самолетов могли получить «серьезные травмы и ранения».

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #черное море #перехват #су-30
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