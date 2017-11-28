Российская телеведущая нашла самые невысокие цены на украинский «символ нации»

Москва, 28 ноября. Российская телеведущая Ольга Скабеева обнаружила, что в западных онлайн-магазинах сало стоит дороже, чем в украинских аэропортах. Об этом со ссылкой на страничку телеведущей в Instagram сообщает «ПолитНавигатор».

«Duty Free украинских аэропортов сало продают в упаковках по 250 гр за €7 (то есть 840 грн/кг, то есть 1826 руб/кг). В «западных» онлайн-магазинах сало стоит $59 за кг (то есть 1575 грн/кг, то есть 3424 руб/кг). В подписи под товаром объясняют, что сало — это не просто продукт, а символ нации», — цитирует Скабееву издание.

Статистическая служба Украины ранее сообщила, что за 10 месяцев текущего года цены на сало выросли на 68%. К середине ноября килограмм «символа нации» стоил в среднем 68,11 гривен (150 рублей). В Одесской и Николаевской областях Украины цены выросли на 101% и 106% соответственно. Примечательно, что в этот же период свинина подорожала лишь на 28%.