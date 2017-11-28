Президент ЕОК посоветовал МОК искать среди россиян союзников, а не врагов

Лозанна, 28 ноября. Президент Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Янеш Косьянчич выступил в защиту российских спортсменов и призвал искать в россиянах союзников, а не врагов. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщают «Известия».

Глава ЕОК заявил, что в приеме допинга обвинили лишь 0,7% российских спортсменов, тогда как в «чистоте» большинства из них никто не сомневается.

«Только 0,7% российских спортсменов обвинялись в применении допинга. Это означает, что из-за семи провинившихся во время Игр дома останутся как минимум 993 чистых спортсмена», — напомнил Косьянчич.

Спортивный чиновник заявил, что олимпийский комитет должен защищать «чистых» спортсменов, но Мировой олимпийский комитет (МОК) «не Интерпол от мира спорта». Он призвал дважды подумать, перед тем как принимать коллективные санкции и напомнил, что навести порядок в России могут только сами жители страны. Поэтому Косьянчич призвал МОК искать среди россиян не врагов, а союзников.

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил изданию, что федерация готовит апелляцию в спортивный арбитраж из-за дисквалификации Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева. Ситуацию с лишением российских спортсменов олимпийских медалей Кравцов назвал «конкретным процессом против страны».

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в комментарии «Известиям» подчеркнул, что МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ситуации вокруг Олимпиады в Сочи преследуют две цели. Первая — опустить Россию в общекомандном зачете, вторая — устранить конкурентов на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.