Азаров: Украина заняла первое место среди стран Европы по темпу роста цен на продукты

Москва, 28 ноября. Украина заняла первое место среди европейских стран по темпам роста на продуктовые товары. Об этом пишет бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Украина заняла первое место среди всех стран Европы по темпу роста цен на продуктовые товары», – указал Азаров.

При этом он поставил под сомнение достоверность официальной статистики, согласно которой стоимость потребительской корзины за год выросла на 15%.

По словам Азаров, читатели его Facebook сообщили, что мясо в 2017 году на Украине подорожало на 35-80%, мясо птицы – на 30-40%, молоко и масло – на 30-35%, а хлеб – на 20%.

«Так почему и откуда взялась цифра в 15%, выведшая Украину по росту цен в рекордсмены? Надо уточнить, не просто на первое место, а с очень большим отрывом от всех остальных преследователей», – пишет Азаров.

Также Азаров напомнил, что в 2010-2013 году, когда правительством Украины руководил он, цены без труда удерживались на одном уровне.