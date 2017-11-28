Пять человек пострадали при взрыве в магазине в Тель-Авиве

Тель-Авив, 28 ноября. Не менее пяти человек пострадали при взрыве, которые произошел в строительном магазине на южной окраине Тель-Авива. Об этом сообщает местная служба скорой помощи.

Причина взрыва сейчас устанавливается. Взрыв привел к пожару в одноэтажной постройке на центральной улице Яффы Йефет. Здание в результате частично обрушилось. Большая часть этого района застроена малоэтажными жилыми домами. Отмечается, что взрыв был слышен в центральных районах Тель-Авива.

«Медицинская помощь оказана пяти пострадавшим. Мужчина в возрасте около 40 лет находится в тяжелом состоянии с ожогами по всему телу, четверо ранены легко», — приводит сообщение медиков газета «Известия».

Еще трем пострадавшим понадобилась психологическая помощь.