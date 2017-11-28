Делегация от сирийского правительства прибудет в Женеву 29 ноября

Женева, 28 ноября. На переговоры в Женеву делегация от правительства Сирийской Арабской Республики (САР) прибудет в среду 29 ноября. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

«Правительственная сирийская делегация прибудет в Женеву 29 ноября на новый раунд переговоров», — цитирует источник агентство.

Делегацию от правительства возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Дипломат возглавлял делегации САР на прошлых раундах переговоров.

Напомним, 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд переговоров по Сирии, который продлится до 1 декабря. На этот раз участники намерены акцентировать внимание на вопросах подготовки новой конституции страны и проведения выборов.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что делегация от правительства САР отложит приезд в Женеву. Причиной задержки назвали принятый сирийской оппозицией на конференции в Эр-Рияде документ, в котором говорится об обязательно уходе с поста президента республики Башара Асада в начале переходного периода в Сирии.