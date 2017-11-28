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Делегация от сирийского правительства прибудет в Женеву 29 ноября
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    Делегация от сирийского правительства прибудет в Женеву 29 ноября

    2:17  28 Ноября 2017
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    Делегация от сирийского правительства прибудет в Женеву 29 ноября

    Женева, 28 ноября. На переговоры в Женеву делегация от правительства Сирийской Арабской Республики (САР) прибудет в среду 29 ноября. Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

    «Правительственная сирийская делегация прибудет в Женеву 29 ноября на новый раунд переговоров», — цитирует источник агентство.

    Делегацию от правительства возглавит постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Дипломат возглавлял делегации САР на прошлых раундах переговоров.

    Напомним, 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд переговоров по Сирии, который продлится до 1 декабря. На этот раз участники намерены акцентировать внимание на вопросах подготовки новой конституции страны и проведения выборов.

    Ранее сирийские СМИ сообщили, что делегация от правительства САР отложит приезд в Женеву. Причиной задержки назвали принятый сирийской оппозицией на конференции в Эр-Рияде документ, в котором говорится об обязательно уходе с поста президента республики Башара Асада в начале переходного периода в Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #переговоры #женева
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