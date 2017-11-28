Эсминец США, вошедший в Черное море, взял курс на Одессу

Вашингтон, 28 ноября. Эсминец ВМС США James E. Williams вошел в акваторию Черного моря и взял курс на Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морского института Соединенных Штатов со ссылкой на представителя ВМС страны.

Американский эсминец вышел из порта базирования в городе Норфолк 23 мая. Несколько дней назад он миновал пролив Босфор – о его появлении сообщали турецкие споттеры, публикующие данные о проходящих через Босфор военных судах.

Как сообщает институт, корабль должен будет вернуться в порт базирования к 25 декабря, пишет газета «Известия»

Эсминец James E. Williams относится к классу кораблей «Арли Берк». Такие корабли вооружены двумя пусковыми установками «Иджис» и несут до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту есть вертолет SH-60 Seahawk.