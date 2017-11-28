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Происшествия
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Украина
Азаров: Порошенко цинично разворовывает страну с помощью системы военных расходов
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    Азаров: Порошенко цинично разворовывает страну с помощью системы военных расходов

    1:49  28 Ноября 2017
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    Азаров: Порошенко цинично разворовывает страну с помощью системы военных расходов

    Москва, 28 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал материал о коррупции украинского президента Петра Порошенко, опубликованный в крупном немецком издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Азаров рассказал, что в немецкой газете была опубликована статья «Коррупция в Украине. Порошенко в покупательском дурмане». Отметив, что название материала является, по его мнению, слишком «мягким», он привел цитаты из него:

    «Хищническая коррупция овладевает оборонной промышленностью Украины. Куда ни глянь, процветает коррупция»

    «Приобретение по завышенным ценам топливных материалов в пользу фирмы, связанной осязаемыми нитями с кругами, близкими к Президенту Порошенко – мультимиллионеру с многочисленными деловыми интересами»

    «Повсюду доминирует Порошенко. Эта сфера принадлежит ему, и поэтому он не хочет, чтобы кто-то туда заглядывал».

    Азаров отметил, что одним считает циничным поведение нынешних украинских властей, которые активно распространяют среди населения информацию о «российской угрозе», одновременно разворовывая страну с помощью системы военных расходов. Бывший украинский премьер уверен, что эта ситуация изменится лишь со сменой власти в Киева, которая, по его словам, скомпрометировала себя даже на Западе.

    Ранее Азаров назвал «бредом» заявление Порошенко о «четырех союзах» с ЕС. пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
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    #украина #порошенко #коррупция #азаров #германия
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