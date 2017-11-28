«Союз-2.1б» ожидает старта на космодроме «Восточный»

Москва, 28 ноября. Запуск ракеты «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1, студенческим спутником «Бауманец-2» и наноаппаратами запланирован с космодрома «Восточный» в Амурской области на вторник.

Пуск запланирован в 08.41 мск 28 ноября, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Первый запуск с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года: «Союз-2.1а» доставил на орбиту российские космические аппараты «Аист-2Д», научный спутник МГУ «Михайло Ломоносов», а также наноспутник SamSat-218Д.

«Метеор-М» №2–1 предназначен для контроля чрезвычайных ситуаций, мониторинга климата и прогнозирования погоды. Информацию с «Метеора-М» №2 будут одновременно получать 150 ледовых, наземных и морских платформ системы сбора данных.

Также на орбиту отправится разработанный студентами МГТУ имени Баумана «Бауманец-2».

Безопасность второго пуска с нового космодрома будут обеспечивать около 400 человек.

Роскосмос опубликовал на своем канале вывоз ракета-носителя с технического на стартовый комплекс космодрома и установку в пусковую систему.

Отметим, что увидеть пуск можно будет с четырех специально оборудованных площадок на федеральной трассе «Амур». В 55 километрах от космодрома на площадках смогут разместиться несколько сотен автомобилей.

Телестудия Роскосмоса начнет прямую трансляцию запуска в 6.40 мск на своем сайте.