Восьмой раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве

Женева, 28 ноября. Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается во вторник в Женеве. Ожидается, что он продлится до 1 декабря.

Самое ожидаемое событие Женевы-8: официальное признание объединенной оппозиционной делегации как единого переговорщика со стороны противников Дамаска. Таким образом у официального Дамаска появится единый партнер для прямых переговоров.

Вторым прорывом переговоров может стать формирование конституционной комиссии. О планах начать дискуссии о новой конституции ранее сообщил и заместитель спецпосланника ООН Рамзи Элельдин Рамзи, сообщают РИА Новости.

Ранее в понедельник глава Сирийской комиссии по переговорам Наср Харири сообщил журналистам, что делегация единой оппозиции в Сирии заявила о своей готовности приступить к обсуждению политического перехода в стране.

Белый дом выступил с заявлением, что межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН являются единственной легитимной платформой для обсуждения политического будущего Сирии.