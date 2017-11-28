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Восьмой раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве
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    Восьмой раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве

    1:31  28 Ноября 2017
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    Восьмой раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве

    Женева, 28 ноября. Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается во вторник в Женеве. Ожидается, что он продлится до 1 декабря. 

    Самое ожидаемое событие Женевы-8: официальное признание объединенной оппозиционной делегации как единого переговорщика со стороны противников Дамаска. Таким образом у официального Дамаска появится единый партнер для прямых переговоров.

    Вторым прорывом переговоров может стать формирование конституционной комиссии. О планах начать дискуссии о новой конституции ранее сообщил и заместитель спецпосланника ООН Рамзи Элельдин Рамзи, сообщают РИА Новости

    Восьмой раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве

    Ранее в понедельник глава Сирийской комиссии по переговорам Наср Харири сообщил журналистам, что делегация единой оппозиции в Сирии заявила о своей готовности приступить к обсуждению политического перехода в стране.

    Белый дом выступил с заявлением, что межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН являются единственной легитимной платформой для обсуждения политического будущего Сирии.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #женева-8
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