Манчини о матче «Зенит»–«Спартак»: Глушакову можно было дать карточку

Москва, 28 ноября. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал итог матча с московским «Спартаком». По его словам, «Зенит» проиграл незаслуженно и вполне мог добиться победы или ничейного результата.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 в рамках 18-м тура чемпионата России.

«Судейство было на довольно высоком уровне, я им доволен. В одном из моментов можно было дать прямую карточку Глушакову. Что касается Фернандо, то там обе желтые карточки по делу», – отметил Манчини.

Он добавил, что «Зенит» не заслужил поражения. По его словам, после двух быстрых голов «Спартака», «Зенит» мог как минимум сыграть вничью.