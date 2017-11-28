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Манчини о матче «Зенит»–«Спартак»: Глушакову можно было дать карточку
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    Манчини о матче «Зенит»–«Спартак»: Глушакову можно было дать карточку

    1:24  28 Ноября 2017
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    Манчини о матче «Зенит»–«Спартак»: Глушакову можно было дать карточку

    Москва, 28 ноября. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал итог матча с московским «Спартаком». По его словам, «Зенит» проиграл незаслуженно и вполне мог добиться победы или ничейного результата.

    Напомним, что «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 в рамках 18-м тура чемпионата России.

    «Судейство было на довольно высоком уровне, я им доволен. В одном из моментов можно было дать прямую карточку Глушакову. Что касается Фернандо, то там обе желтые карточки по делу»,  – отметил Манчини.

    Он добавил, что «Зенит» не заслужил поражения. По его словам, после двух быстрых голов «Спартака», «Зенит» мог как минимум сыграть вничью.

    «Но таков футбол, поздравляю «Спартак» и «Массимо»,  – приводит слова Манчини RT.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #зенит #спартак #глушаков #манчини
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