Путин на координационном совете обсудит нацстратегию действий в интересах детей

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с победителями конкурса «Семья года», а также проведет заседание координационного совета, где будет обсуждаться нацстратегия действий в интересах детей.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во вторник Путин проведет встречу с семьями-победителями Всероссийского конкурса «Семья года». Чуть позже 28 ноября президент примет участие в заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Ожидается, что на заседании стороны обсудят проблемы в сфере детства и подведут итоги работы координационного совета за последние пять лет.

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