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Россия
Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ
Россия
Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ
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    Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ

    1:07  28 Ноября 2017
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    Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ

    Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин планирует посетить Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о планах российского президента посетить Архиерейский собор, Песков подтвердил, что Путин намерен присутствовать на нем лично, пишет РИА Новости.

    Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков подчеркнул, что это будет первое посещение Архиерейского собора Владимиром Путиным. Ранее, по словам Волкова, все встречи российского президента и представителей православных Церквей мира проходили в Кремле.

    Напомним, что Архиерейский собор пройдет 29 ноября – 2 декабря. На него соберутся представители православных Церквей мира. А 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать сотни иерархов со всего мира.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #песков #кирилл #церковь #собор
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