Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин планирует посетить Храм Христа Спасителя на Архиерейский собор Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о планах российского президента посетить Архиерейский собор, Песков подтвердил, что Путин намерен присутствовать на нем лично, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков подчеркнул, что это будет первое посещение Архиерейского собора Владимиром Путиным. Ранее, по словам Волкова, все встречи российского президента и представителей православных Церквей мира проходили в Кремле.

Напомним, что Архиерейский собор пройдет 29 ноября – 2 декабря. На него соберутся представители православных Церквей мира. А 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать сотни иерархов со всего мира.