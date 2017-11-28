Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении системы tax free в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Введении в России так называемой системы tax free позволит иностранцам возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории нашей страны.

Как сообщает ТАСС, для участия в системе организация розничной торговли должна быть включена в утвержденный Минпромторгом перечень.

Предполагается, что закон будет вступать постепенно: часть норм вступят в силу 1 января 2018 года, другие — лишь с 1 октября 2018 года.