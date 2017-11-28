Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ
Экономика
Путин подписал закон о введении системы tax free
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал закон о введении системы tax free

    0:51  28 Ноября 2017  /обновлено: 1:05  28 Ноября 2017
    33

    Путин подписал закон о введении системы tax free

    Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении системы tax free в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Введении в России так называемой системы tax free позволит иностранцам возвращать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории нашей страны. 

    Как сообщает ТАСС, для участия в системе организация розничной торговли должна быть включена в утвержденный Минпромторгом перечень.

    Предполагается, что закон будет вступать постепенно: часть норм вступят в силу 1 января 2018 года, другие — лишь с 1 октября 2018 года. 

    Путин подписал закон о введении системы tax free

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #налоги #законодательство #taxfree
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть