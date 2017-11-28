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Политика
США считают Женеву «единственной легитимной» площадкой для переговоров по Сирии
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    США считают Женеву «единственной легитимной» площадкой для переговоров по Сирии

    0:44  28 Ноября 2017
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    США считают Женеву «единственной легитимной» площадкой для переговоров по Сирии

    Вашингтон, 27 ноября. Межсирийские переговоры в Женеве под эгидой ООН являются единственной легитимной платформой для обсуждения политического будущего Сирии. С таким заявлением выступил Белый дом.

    В этот понедельник президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили политической будущее Сирии. В ходе этой беседы лидеры согласились, что женевский процесс является «единственным легитимным форумом» для разработки политического решения в Сирии.  

    Другой важной темой разговора стала необходимость оказать «максимальное давление» на руководство Северной Кореи для денуклеризации полуострова, пишет газета «Известия».  

    Напомним, что ранее Владимир Путин выступил с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии. В ходе встречи, как ожидается, будет создана конституционная комиссия, а также принят ряд важных документов. Кроме того, важной частью военного урегулирования в Сирии остается астанинский форум, который был начат по инициативе России в январе этого года. Благодаря ему, в частности, в Сирии были созданы зоны деэскалации.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #сирия #трамп #переговоры #белый дом #макрон #женева
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