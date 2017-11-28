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Полиция Египта предотвратила два теракта на Синае, ликвидировав нескольких экстремистов
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    Полиция Египта предотвратила два теракта на Синае, ликвидировав нескольких экстремистов

    0:33  28 Ноября 2017
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    Полиция Египта предотвратила два теракта на Синае, ликвидировав нескольких экстремистов

    Каир, 28 ноября. Египетские силовики в понедельник предотвратили атаки террористов на блокпосты на севере Синайского полуострова, уничтожив при этом трех нападавших радикалов.

    Как сообщает телеканал Sky News Arabia, по данным источника в правоохранительных органах, экстремисты пытались напасть на два блокпоста МВД одновременно. Обе цели радикалов находились в окрестностях города Эль-Ариш.

    Полиция Египта предотвратила два теракта на Синае, ликвидировав нескольких экстремистов

    Напомним, в пятницу произошел крупнейший в истории Египта теракт, в мечети эр-Роуда на севере Синая. Полиция Египта, как сообщали «Известия», предварительно установила ответственность террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в совершении атаки.

    По последним данным, теракт унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #игил #теракт #египет #синай #исламскоегосударство #даиш
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