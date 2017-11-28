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Капитан «Спартака»: Перед матчем с «Зенитом» команда думала только о победе
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    Капитан «Спартака»: Перед матчем с «Зенитом» команда думала только о победе

    0:20  28 Ноября 2017
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    Капитан «Спартака»: Перед матчем с «Зенитом» команда думала только о победе

    Москва, 28 ноября. Капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков прокомментировал победу «красно-белых» в матче против петербургского «Зенита». По его словам, игроки «Спартака» думали только о победе.

    «Мы хотели выиграть и думали только о победе. Не могли подвести болельщиков — было необходимо реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге со счетом 1:5», – приводит слова футболиста RT.

    Он также прокомментировал стиль игры своей команды. По слова Глушакова, одной из проблем «Спартака» является то, что после второго забитого гола инициатива часто отдается сопернику.

    «У нас есть такая беда, что два гола забиваем и садимся, отдаем инициативу сопернику и начинаем уже играть на контратаках. Будем исправлять, это психология», – сказал Глушаков.

    Напомним, что «Спартак» выиграл со счетом 3:1. Сейчас «Зенит», одержавший лишь одну победу в семи матчах РФПЛ, занимает второе место в турнирной таблице с 33 очкам. У «Спартака» 31 очко и он находится на четвертой строчке.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #футбол #зенит #спартак #рфпл
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