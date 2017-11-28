Сирия: США готовы прекратить вооружение ряда групп после прогресса в борьбе с боевиками

Вашингтон, 28 ноября. США могут прекратить вооружение определенных групп в Сирии в связи с прогрессом в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом журналистам сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

В понедельник во время регулярного брифинга Сандерс отметила, что теперь, когда Штаты «продолжают уничтожать халифат», у Вашингтона появилась возможность «прекратить поставку вооружений определенным группам» в Сирии.

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что это не будет означать того, что Вашингтон прекратит любую поддержку этих групп.

Напомним, как сообщал телеканал RT, в пятницу президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что дал указание прекратить поставку оружия силам самообороны сирийских курдов.

В понедельник официальный представитель Пентагона заявил, что ведомство оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.