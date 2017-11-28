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Сирия: США готовы прекратить вооружение ряда групп после прогресса в борьбе с боевиками
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    Сирия: США готовы прекратить вооружение ряда групп после прогресса в борьбе с боевиками

    0:22  28 Ноября 2017
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    Сирия: США готовы прекратить вооружение ряда групп после прогресса в борьбе с боевиками

    Вашингтон, 28 ноября. США могут прекратить вооружение определенных групп в Сирии в связи с прогрессом в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом журналистам сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    В понедельник во время регулярного брифинга Сандерс отметила, что теперь, когда Штаты «продолжают уничтожать халифат», у Вашингтона появилась возможность «прекратить поставку вооружений определенным группам» в Сирии

    При этом представитель Белого дома подчеркнула, что это не будет означать того, что Вашингтон прекратит любую поддержку этих групп.

    Сирия: США готовы прекратить вооружение ряда групп после прогресса в борьбе с боевиками

    Напомним, как сообщал телеканал RT, в пятницу президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что дал указание прекратить поставку оружия силам самообороны сирийских курдов.

    В понедельник официальный представитель Пентагона заявил, что ведомство оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #трамп #курды #пентагон #оружие
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