Донбасс: Киев надеется провести обмен пленными до Нового года

Киев, 27 ноября. Обмен пленными в Донбассе стороны процесса попробуют провести до конца текущего года, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

В эфире телеканала «Прямой» Елисеев сообщил, что Киев попробует провести обмен пленными до Нового года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, и те в целом поддержали инициативу об обмене пленными до Нового года. Как сообщала «Газета.ру», СБУ позже также заявила о готовности к обмену пленными, в том числе по формуле «всех на всех».