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Донбасс: Киев надеется провести обмен пленными до Нового года
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    Донбасс: Киев надеется провести обмен пленными до Нового года

    0:05  28 Ноября 2017
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    Донбасс: Киев надеется провести обмен пленными до Нового года

    Киев, 27 ноября. Обмен пленными в Донбассе стороны процесса попробуют провести до конца текущего года, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

    В эфире телеканала «Прямой» Елисеев сообщил, что Киев попробует провести обмен пленными до Нового года. 

    Донбасс: Киев надеется провести обмен пленными до Нового года

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, и те в целом поддержали инициативу об обмене пленными до Нового года. Как сообщала «Газета.ру», СБУ позже также заявила о готовности к обмену пленными, в том числе по формуле «всех на всех».

    Автор: Олеся Волкова
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