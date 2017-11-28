Путин подписал закон, удваивающий налоговую ставку для игорного бизнеса

Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила налогообложения игорного бизнеса. Среди прочего, в два раза будут увеличены размеры налоговой ставки на игорный бизнес.

Так, размер налога с игрового стола или автомата вырастет с 1,5-125 тысяч рублей до 3-250 тысяч рублей. Текст документы был опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно тексту закона, в качестве самостоятельных объектов обложения налогом были выделены процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов. Налоговые ставки для них будут определены в размере от 2,5 до 3 миллионов рублей. Размер ставки для букмекерских контор, которые не осуществляют учет интерактивных ставок, составит от 50 до 250 тысяч рублей.

Также документ уточняет особенности удержания исчисленной суммы налога на доходы при выигрышах в азартных играх и лотереях.

Напомним, что ранее Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан, вывозящих приобретенные в стране товары, пишет газета «Известия».