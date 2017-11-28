Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин впервые посетит Архиерейский собор РПЦ
Россия
Путин подписал закон, удваивающий налоговую ставку для игорного бизнеса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал закон, удваивающий налоговую ставку для игорного бизнеса

    0:02  28 Ноября 2017  /обновлено: 0:03  28 Ноября 2017
    40

    Путин подписал закон, удваивающий налоговую ставку для игорного бизнеса

    Москва, 28 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила налогообложения игорного бизнеса. Среди прочего, в два раза будут увеличены размеры налоговой ставки на игорный бизнес.

    Так, размер налога с игрового стола или автомата вырастет с 1,5-125 тысяч рублей до 3-250 тысяч рублей. Текст документы был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Кроме того, согласно тексту закона, в качестве самостоятельных объектов обложения налогом были выделены процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов. Налоговые ставки для них будут определены в размере от 2,5 до 3 миллионов рублей. Размер ставки для букмекерских контор, которые не осуществляют учет интерактивных ставок, составит от 50 до 250 тысяч рублей.

    Также документ уточняет особенности удержания исчисленной суммы налога на доходы при выигрышах в азартных играх и лотереях.

    Напомним, что ранее Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан, вывозящих приобретенные в стране товары, пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #налог #закон #игорный бизнес
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть