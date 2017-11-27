Сирия: САА отбила нападение боевиков в Восточном Хомсе
Дамаск, 27 ноября. Сирийская армия отбила нападение боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в районе населенного пункта ас-Сухна в Восточном Хомсе. Отмечается, что боевики понесли серьезные потери.
Боевики предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии возле ас-Сухны. Правительственным войскам удалось отбить атаку, уничтожив заминированный автомобиль террористов, а также ликвидировав шестерых нападавших.
#BREAKING: #SAA is repelling a large #ISIS attack on #Sukhnah city axis, destroys an #IS SVBIED & kills 6 terrorists. #HOMS #SYRIA— 24 Resistance Axis (@Syria_Hezb_Iran) November 27, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.
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