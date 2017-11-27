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Новости Сирии
Сирия: САА отбила нападение боевиков в Восточном Хомсе
Новости Сирии
Сирия: САА отбила нападение боевиков в Восточном Хомсе
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    Сирия: САА отбила нападение боевиков в Восточном Хомсе

    23:39  27 Ноября 2017
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    Сирия: САА отбила нападение боевиков в Восточном Хомсе

    Дамаск, 27 ноября. Сирийская армия отбила нападение боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) в районе населенного пункта ас-Сухна в Восточном Хомсе. Отмечается, что боевики понесли серьезные потери.

    Боевики предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии возле ас-Сухны. Правительственным войскам удалось отбить атаку, уничтожив заминированный автомобиль террористов, а также ликвидировав шестерых нападавших.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #иг #саа #боевики #ас-сухна
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