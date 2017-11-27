Киев, 27 ноября. Доля украинцев в возрасте от 14 до 29 лет, говорящих дома на русском языке, сокращается и в настоящий момент составляет 30%. Таковы результаты опроса, прведенного специалистами украинского отделения исследовательской компании GfK.

По данным исследования, половина молодых украинцев «говорит дома на украинском языке, треть — на русском и около одной пятой (18%) и на русском, и на украинском».

Исследователи делают вывод, что, согласно результатам, доля молодежи, использующей украинский как основной язык общения, растет.

Однако данные сильно разнятся в зависимости от региона страны. В северных, западных и центральных областях языком домашнего общения является преимущественно украинский — 73%. В Киеве, южных и восточных областях преобладает русский — 50%, сообщает ТАСС.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году новая власть взяла курс на тотальную украинизацию общества. К примеру, как сообщала «Газета.ру», в октябре 2017 года вступил в силу закон о квотах, согласно которому телеканалы обязаны вести эфиры на украинском языке, а также дублировать фильмы и сериалы.