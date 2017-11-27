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Сирия: делегация оппозиции заявила о готовности обсуждать политический переход
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    Сирия: делегация оппозиции заявила о готовности обсуждать политический переход

    23:22  27 Ноября 2017  /обновлено: 23:22  27 Ноября 2017
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    Сирия: делегация оппозиции заявила о готовности обсуждать политический переход

    Женева, 27 ноября. Делегация единой оппозиции в Сирии заявила о своей готовности приступить к обсуждению политического перехода в стране. Об этом заявил глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири.

    Харири также обвинил сирийские власти в «несерьезном» отношении к вопросам урегулирования, указав на отказ делегации Дамаск приехать на межсирийские переговоры в Женеве.  

    «Сегодня мы приехали в Женеву с нашей программой, и это политическое решение кризиса. И мы готовы начать переговоры единой делегации», - приводит слова Харири «РИА Новости».

    Он подчеркнул, что делегация оппозиции намерена принять самое активное участие в переговорном процессе. Также Харири выразил надежду, что политический переход в Сирии начнется в ближайшее время.

    Напомним, что, скорее всего, очередные (восьмые по счету) переговоры в Женеве начнутся 28 ноября и продлятся до 1 декабря.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #оон #переговоры #женева #харири
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