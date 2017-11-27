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Совбез ООН призвал оппозицию Сирии вести диалог в Женеве без предварительных условий
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    Совбез ООН призвал оппозицию Сирии вести диалог в Женеве без предварительных условий

    23:13  27 Ноября 2017
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    Совбез ООН призвал оппозицию Сирии вести диалог в Женеве без предварительных условий

    ООН, 27 ноября. Совет Безопасности ООН призвал участников восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве вести диалог без предварительных условий. Об этом заявил действующий председатель Совбеза Себастьяно Карди.

    По итогам закрытых консультаций Карди заявил, что члены организации «призвали все сирийские стороны активно и без предварительных условий участвовать в женевском политическом процессе».

    Ранее в понедельник глава Сирийской комиссии по переговорам Наср Харири сообщил журналистам, что во вторник делегация объединенной сирийской оппозиции впервые на официальном уровне встретится со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. 

    Совбез ООН призвал оппозицию Сирии вести диалог в Женеве без предварительных условий

    Как сообщала «Газета.ру», ранее спецпосланник ООН заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября. 
     

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #оон #совбезоон
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