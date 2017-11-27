Названы пять худших фильмов в истории кинематографа

Нью-Йорк, 27 ноября. Издание New Musical Express (NME) опубликовало список из пяти худших фильмов за всю историю кинематографа. Поводом для публикации стал выход фильма режиссера Джеймса Франко «Горе-творец».

Новый фильм Франко рассказывает о съемках легендарной кинокартины Томми Вайсо «Комната». Снятый Вайсо фильм вышел в 2003 году и был назван критиками «гражданином Кейном среди плохих фильмов». Лента оказалась настолько плохой, что стала в определенном смысле культовой и, соответственно, достаточно известной.

Первое место в рейтинге худших фильмов занял «План 9 из открытого космоса», снятый режиссером Эдом Вудом в 1956 году и ставший «эталоном» низкобюджетной кинофантастики.

Второе место досталось «Шоугерлз» Пола Верховена, признанному худшим фильмом 1990 года.

Замыкает тройку лидеров «Бриолин 2» с Джоном Траволтой.

Кроме того, в список вошли «Тролль 2» и снятый студией Asylum «Акулий Торнадо».