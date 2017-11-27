Пентагон пересматривает объемы поставок оружия курдам в Сирии

Вашингтон, 27 ноября. Пентагон оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

По словам Пэхона, Пентагон рассматривает возможные корректировки в поставках оружия курдским партнерам Штатов, насколько этого требуют цели Вашингтона по уничтожению боевиков и стабилизации в регионе.

Отметим, ранее в понедельник арабское информагентство «Аль-Масдар» сообщило, что в северную Сирию американскими военными доставлено более 100 бронированных автомобилей Humvee, предназначенных для оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы».

При этом поставка была сделана уже после обещания президента США Дональда Трампа о прекращении снабжения курдского ополчения оружием и боевой техникой.

Как сообщал телеканал RT, в пятницу Трамп во время телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что дал указание прекратить поставку оружия силам самообороны сирийских курдов.