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Пентагон пересматривает объемы поставок оружия курдам в Сирии
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    Пентагон пересматривает объемы поставок оружия курдам в Сирии

    22:56  27 Ноября 2017
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    Пентагон пересматривает объемы поставок оружия курдам в Сирии

    Вашингтон, 27 ноября. Пентагон оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

    По словам Пэхона, Пентагон рассматривает возможные корректировки в поставках оружия курдским партнерам Штатов, насколько этого требуют цели Вашингтона по уничтожению боевиков и стабилизации в регионе.

    Отметим, ранее в понедельник арабское информагентство «Аль-Масдар» сообщило, что в северную Сирию американскими военными доставлено более 100 бронированных автомобилей Humvee, предназначенных для оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы».

    При этом поставка была сделана уже после обещания президента США Дональда Трампа о прекращении снабжения курдского ополчения оружием и боевой техникой.

    Пентагон пересматривает объемы поставок оружия курдам в Сирии

    Как сообщал телеканал RT, в пятницу Трамп во время телефонных переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что дал указание прекратить поставку оружия силам самообороны сирийских курдов. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #курды #пентагон #оружие
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