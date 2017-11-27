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Сирия: де Мистура впервые проведет встречу с делегацией сирийской оппозиции
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    Сирия: де Мистура впервые проведет встречу с делегацией сирийской оппозиции

    22:42  27 Ноября 2017
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    Сирия: де Мистура впервые проведет встречу с делегацией сирийской оппозиции

    Женева, 27 ноября. Делегация объединенной сирийской оппозиции впервые на официальном уровне встретится со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом рассказал журналистам глава Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Наср Харири.

    «У нас пройдет первая официальная встреча со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой завтра, во второй половине дня», — приводит его слова РИА Новости.

    Напомним, что ранее сообщалось, что восьмой раунд межсирийских переговоров предположительно пройдет в Женеве с 28 ноября по 1 декабря.


     


     

    Автор: Антон Зарубин
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    #оппозиция #сирия #оон #де мистура
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