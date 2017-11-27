Клинцевич прокомментировал позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Москва, 27 ноября. Украина бессмысленно противодействует «любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе». Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал позицию МИД Украины, выступившего против возвращения России в ПАСЕ.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России следует возобновить работу в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Незамедлительно последовала бурная реакция официального Киева. В частности, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца высказала мнение, что возвращение РФ в ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву.

Клинцевич сравнил подобную позицию Киева с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!». По его мнению, Украина бессмысленно противодействует «любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе».