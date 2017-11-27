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Украина
Клинцевич прокомментировал позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
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    Клинцевич прокомментировал позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

    22:38  27 Ноября 2017
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    Клинцевич прокомментировал позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

    Москва, 27 ноября. Украина бессмысленно противодействует «любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе». Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал позицию МИД Украины, выступившего против возвращения России в ПАСЕ.

    Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России следует возобновить работу в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Незамедлительно последовала бурная реакция официального Киева. В частности, как сообщала «Газета.ру», пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца высказала мнение, что возвращение РФ в ПАСЕ без восстановления территориальной целостности Украины противоречит международному праву.

    Клинцевич сравнил подобную позицию Киева с персонажем мультфильма «Баба-Яга против!». По его мнению, Украина бессмысленно противодействует «любым попыткам оздоровить политическую ситуацию в Европе». 

    «В конце концов Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна, и при определенных обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена. Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией», — подчеркнул Клинцевич.

    Клинцевич прокомментировал позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #клинцевич #пасе #ягланд #беца
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