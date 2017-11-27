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Сирия: эмиссар ООН обеспокоен ситуацией в Восточной Гуте
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    Сирия: эмиссар ООН обеспокоен ситуацией в Восточной Гуте

    22:24  27 Ноября 2017
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    Сирия: эмиссар ООН обеспокоен ситуацией в Восточной Гуте

    Нью-Йорк, 27 ноября. Ситуация в пригороде Дамаска Восточной Гуте вызывает беспокойство у специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Он уже призвал Россию, Иран и Турцию, выступающих гарантами соглашения о создании зон деэскалации, заняться решением этой проблемы.

    В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, де Мистура указал, что завершение операции против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) не должно привести к возобновлению боевых действий между вооруженной оппозицией и сирийскими властями.

    Он напомнил, что рассчитывает на то, что после освобождения Ракки и Дейр-эз-Зора, а также  поражения ИГ в Абу-Кемале, в Сирии настанет «момент истины» для запуска «настоящего политического процесса».

    «Я действительно верю, что момент истины настал, но я бы хотел выразить обеспокоенность ужасной эскалацией уровня насилия в Восточной Гуте в последние недели, а также ограниченным гуманитарным доступом в этот район»,  – заявил эмиссар ООН.

    Он призвал Россию, Турцию и Иран заняться решением данной проблемы.

    Напомним, что военное командование Сирии объявило о прекращении боевых действий в Восточной Гуте, однако боевики продолжают нарушать соглашение и обстреливать Дамаск.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #дамаск #де мистура #восточная гута
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