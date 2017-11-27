Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии

Луганск, 27 ноября. Военный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Луганска за шпионаж в пользу Киева, сообщает пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР.

По данным ведомства, сотрудник разведки ВС Украины завербовал жителя ЛНР Антона Чмерука, 1990 года рождения. После чего Чмерук «осуществлял противоправную деятельность в ущерб безопасности Республики», то есть собирал и передавал военные данные, составляющие гостайну.

Военный суд ЛНР признал его виновным по статье «Государственная измена» и приговорил к 12 годам колонии с конфискацией имущества.

Ранее в МГБ заявили, что в Луганске были задержаны лидеры подпольной группировки украинского нацбатальона «Азов». Однако, как сообщал RT, пресс-служба батальона «Азов» опровергла данную информацию.