Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии
Новороссия
Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии

    22:15  27 Ноября 2017
    38

    Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии

    Луганск, 27 ноября. Военный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Луганска за шпионаж в пользу Киева, сообщает пресс-служба министерства госбезопасности ЛНР.

    По данным ведомства, сотрудник разведки ВС Украины завербовал жителя ЛНР Антона Чмерука, 1990 года рождения. После чего Чмерук «осуществлял противоправную деятельность в ущерб безопасности Республики», то есть собирал и передавал военные данные, составляющие гостайну. 

    Военный суд ЛНР признал его виновным по статье «Государственная измена» и приговорил к 12 годам колонии с конфискацией имущества.

    Донбасс: шпионаж в пользу Киева стоил жителю ЛНР 12 лет колонии

    Ранее в МГБ заявили, что в Луганске были задержаны лидеры подпольной группировки украинского нацбатальона «Азов». Однако, как сообщал RT, пресс-служба батальона «Азов» опровергла данную информацию.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #лнр #новороссия #луганск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть