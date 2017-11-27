«Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче 18-го тура чемпионата России

Москва, 27 ноября. Московский «Спартак» в матче восемнадцатого тура чемпионата России по футболу на своем поле обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3-1.

Счет в мачте на 19-й минуте открыл Александр Самедов, замкнувший навес Дмитрия Комбарова. На 30-й минуте бразильский форвард «Спартака» Адриано удвоил преимущество команды Массимо Карреры. Спустя всего пять минут гостям удалось сократить разницу в счете — это Доменико Кришито смог поразить ворота Александра Селихова.

Во втором тайме «Зенит» не оставлял попыток отыграться, однако последнее слово осталось за «Спартаком» — вышедший на замену Марио Пашалич с близкого расстояния в третий раз за вечер огорчил голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина.

Одержав победу над принципиальным соперником, «Спартак» сократил отрыв от «Зенита» до двух очков. Москвичи идут на четвертой позиции, «Зенит» — на второй. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Локомотив».