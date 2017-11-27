Путин подписал указ о присоединении РФ к Монреальской конвенции

Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который стандартизирует ряд правил международных воздушных перевозок в связи с присоединением после присоединения РФ к Монреальской конвенции. Сам закон был принят в середине ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой РФ в середине ноября. Он предполагает присоединение России к Монреальской конвенции для стандартизации ряд правил воздушных перевозок.

Среди изменений, содержащихся в подписанном президентов документе, присутствуют изменения, предусматривающие возможность оформлять в виде электронного документа грузовые накладные и почтовые накладные, а также ряд прочих документов, которые используются при воздушной транспортировке грузов, в том числе и почтовых.

Кроме того, согласно закону будут изменение сроки предъявления к перевозчику требвоаний о возмещении ущерба в случае порчи или утраты багажа, пишет «Газета.ru».

Напомним, что Монреальская конвенция 1999 года представляет собой пересмотренный вариант документов Варшавской системы, принятой в 1929 году и участником которой является РФ.