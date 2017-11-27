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Россия призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии
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    Россия призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии

    22:01  27 Ноября 2017
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    Россия призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии

    Москва, 27 ноября. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в понедельник провел переговоры с представителями ряда международных неправительственных организаций. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    Речь идет о Международном комитете Красного Креста (МККК), «Врачах без границ», «Норвежском совете по делам беженцев», «Русской гуманитарной миссии», «Международной организации инвалидов» и других организациях. В рамках диалога стороны обсудили напряженную гуманитарную обстановку на Ближнем Востоке.

    «По Сирии, в частности, выражено общее мнение о необходимости активизировать международные усилия по скорейшему улучшению гуманитарной обстановки на всей территории этой страны, для чего сейчас складываются реальные предпосылки», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона передала жителям сирийской провинции Алеппо около тонны гумпомощи.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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