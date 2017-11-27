Россия призвала активизировать международные усилия по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии

Москва, 27 ноября. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в понедельник провел переговоры с представителями ряда международных неправительственных организаций. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о Международном комитете Красного Креста (МККК), «Врачах без границ», «Норвежском совете по делам беженцев», «Русской гуманитарной миссии», «Международной организации инвалидов» и других организациях. В рамках диалога стороны обсудили напряженную гуманитарную обстановку на Ближнем Востоке.

«По Сирии, в частности, выражено общее мнение о необходимости активизировать международные усилия по скорейшему улучшению гуманитарной обстановки на всей территории этой страны, для чего сейчас складываются реальные предпосылки», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что российская сторона передала жителям сирийской провинции Алеппо около тонны гумпомощи.