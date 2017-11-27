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Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца
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    Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца

    21:43  27 Ноября 2017
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    Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца

    Москва, 27 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца (волонтера). Текст указа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечать День добровольца будут 5 декабря. Указ вступил в силу со дня подписания.

    Отметим, что деятельность российских добровольцев и волонтеров хорошо известна; в частности, они действуют в Сирии и в Донбассе, оказывая поддержку как местным властям, так и мирным жителям. Добровольцами являются не только волонтеры, оказывающие помощь гражданскому населению в зонах боевых действий, но и те, кто защищает угнетенных в горячих точках земного шара.  

    В тексте документа указывается, что он был принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой 5 декабря было объявлено Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития. В частности, именно пятого декабря генсек ООН в своих ежегодных посланиях отмечает роль и значение волонтеров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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