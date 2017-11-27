Волкер: Трамп хочет, чтобы Киев вернул себе «свою территорию»

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп нацелен на разрешение украинского конфликта, а также хочет, чтобы Киев вернул себе территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью газете Politico рассказал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

«Он (президент США Дональд Трамп — прим. ФАН) хочет добиться мира, хочет, чтобы это (конфликт в Донбассе — прим. ФАН) разрешилось. Он желает увидеть, что Украина вернула свою территорию. Это кристально ясно», — заявил Волкер.

Он также отметил, что Трамп лично сообщил ему о своем видении ситуации в Донбассе. При этом Волкер заявил, что американская сторона не намерена оставлять свои отношения с Россией в том положении, в котором они находятся сейчас. Спецпредставитель Госдепа отметил, что США хотят, чтобы работа по налаживанию отношений с Россией шла «более конструктивно».

Напомним, ранее стало известно, что США могут начать поставлять на Украину летальное оружие — в первую очередь, противотанковый ракетный комплекс Javelin.

В Госдуме РФ, комментируя возможные поставки американского летального вооружения на Украину, отметили, что считают даже сами обсуждения подобного сценария нарушением минских договоренностей.