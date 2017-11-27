МОК лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей ОИ-2014

Москва, 27 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей Олимпиады-2014. Об этом сообщили в понедельник представители организации.

Комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова (золотые медалисты), биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину (серебряные медалисты), а также скелетониста Сергея Чудинова.

«Пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, их результаты аннулированы», — указано в официальном заявлении.

IOC sanctions five Russian athletes and publishes first full decision as part of the Oswald Commission findings https://t.co/4sEZFo5Ha2 — IOC MEDIA (@iocmedia) November 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, которые российский спортсмен завоевал на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В результате Россия потеряла первое место в медальном зачете.