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МОК лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей ОИ-2014
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    МОК лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей ОИ-2014

    21:44  27 Ноября 2017
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    МОК лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей ОИ-2014

    Москва, 27 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Россию двух золотых и двух серебряных медалей Олимпиады-2014. Об этом сообщили в понедельник представители организации.

    Комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова (золотые медалисты), биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину (серебряные медалисты), а также скелетониста Сергея Чудинова.

    «Пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр, их результаты аннулированы», — указано в официальном заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, которые российский спортсмен завоевал на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В результате Россия потеряла первое место в медальном зачете.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок #олимпиада
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