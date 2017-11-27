Теракт в юго-западном пригороде Багдада унес жизни девяти человек
Багдад, 27 ноября. Два террориста устроили теракт в районе Нахраван, расположенном к юго-востоку от иракской столицы. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.
Террористы открыли огонь по гражданским, а затем один из них устроил взрыв. Их жертвами стали несколько мирных жителей; точное число погибших сейчас устанавливается, местные СМИ сообщают о как минимум девяти погибших.
По предварительным данным нападавшие были боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Некоторые источники сообщают, что сейчас в данном районе идет бои между боевиками и местным ополчением.
BREAKING: Suicide attack targets #Nahrawan area south east of #Baghdad pic.twitter.com/4qo419Njh8— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 27, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.