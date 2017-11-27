Теракт в юго-западном пригороде Багдада унес жизни девяти человек

Багдад, 27 ноября. Два террориста устроили теракт в районе Нахраван, расположенном к юго-востоку от иракской столицы. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Террористы открыли огонь по гражданским, а затем один из них устроил взрыв. Их жертвами стали несколько мирных жителей; точное число погибших сейчас устанавливается, местные СМИ сообщают о как минимум девяти погибших.

По предварительным данным нападавшие были боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Некоторые источники сообщают, что сейчас в данном районе идет бои между боевиками и местным ополчением.

1 Организация запрещена на территории РФ.