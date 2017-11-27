Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин подписал указ о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Происшествия
Теракт в юго-западном пригороде Багдада унес жизни девяти человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Теракт в юго-западном пригороде Багдада унес жизни девяти человек

    21:27  27 Ноября 2017
    53

    Теракт в юго-западном пригороде Багдада унес жизни девяти человек

    Багдад, 27 ноября. Два террориста устроили теракт в районе Нахраван, расположенном к юго-востоку от иракской столицы. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

    Террористы открыли огонь по гражданским, а затем один из них устроил взрыв. Их жертвами стали несколько мирных жителей; точное число погибших сейчас устанавливается, местные СМИ сообщают о как минимум девяти погибших.

    По предварительным данным нападавшие были боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Некоторые источники сообщают, что сейчас в данном районе идет бои между боевиками и местным ополчением.   

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #теракт #ирак #багдад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть