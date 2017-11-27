Епископ Тихон рассказал о версии ритуального убийства Романовых

Москва, 27 ноября. Убийство последнего российского императора Николая II и его семьи большевиками могло носить не политический, а ритуальный характер. Об этом в понедельник заявил секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы епископ Егорьевский Тихон.

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Более того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что это так и было», — отметил он.

По словам Тихона, на это указывает тот факт, что все жертвы были распределены между палачами, каждый из которых хотел стать цареубийцей, а также сам способ убийства царской семьи. Однако епископ подчеркнул, что эту версию необходимо обосновать и доказать, прежде чем делать окончательные выводы.

Напомним, что Николай II вместе с супругой и детьми были расстреляны в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Вместе с царской семьей были убиты члены свиты Романовых — доктор Евгений Боткин, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова.