Волкер прогнозирует совместные шаги России и США по Украине

Вашингтон, 27 ноября. У американской и российской сторон есть серьезные разногласия, однако они могут предпринять ряд совместных шагов. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

«Украина — это интересная тема, по которой хотя у нас и разные точки зрения, но мы все же можем сойтись во мнении по поводу некоторых совместных шагов. Это может стать базой для того, чтобы сделать что-то положительное», — цитирует прогноз дипломата издание Politico.

Однако Волкер считает, что действия Москвы якобы сделали Киев более националистическим и ориентированным на Запад.

«Они хотят, чтобы Украина была пророссийской, чтобы она дружественно относилась к России», — объяснил он.

Напомним, глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал о том, что спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер пытается «навязать» Донбассу оккупационную армию.