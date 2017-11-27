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Неизвестные в Варшаве разгромили Центр мусульманской культуры
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    Неизвестные в Варшаве разгромили Центр мусульманской культуры

    21:16  27 Ноября 2017  /обновлено: 21:17  27 Ноября 2017
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    Неизвестные в Варшаве разгромили Центр мусульманской культуры

    Варшава, 27 ноября. В ночь на 27 ноября в польской столице неизвестные напали на здание Центра мусульманской культуры. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на полицию Варшавы.

    Как сообщается,  злоумышленники выбили в здании окна, повредили двери, а также сломали кондиционеры и летнюю веранду. Никто из сотрудников Центра не пострадал при нападении. Сейчас полиция ищет злоумышленников.

    Телеканал RT пишет, что ранее польские националисты провели в Варшаве многотысячное шествие, приуроченное к годовщине независимости. В ходе него звучали призывы к агрессивным действиям против мусульманской общины страны.

    ATAK NA OKM! Dzisiaj w nocy nasza świątynia padła ofiarą ksenofobicznego I rasistowskiego ataku. W OKM rzucano...

    Posted by ‎Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie مركز الثقافة الإسلامية -وارسو‎ on Monday, 27 November 2017

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #польша #полиция #мусульмане #центр #погром
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