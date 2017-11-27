Неизвестные в Варшаве разгромили Центр мусульманской культуры
Варшава, 27 ноября. В ночь на 27 ноября в польской столице неизвестные напали на здание Центра мусульманской культуры. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на полицию Варшавы.
Как сообщается, злоумышленники выбили в здании окна, повредили двери, а также сломали кондиционеры и летнюю веранду. Никто из сотрудников Центра не пострадал при нападении. Сейчас полиция ищет злоумышленников.
Телеканал RT пишет, что ранее польские националисты провели в Варшаве многотысячное шествие, приуроченное к годовщине независимости. В ходе него звучали призывы к агрессивным действиям против мусульманской общины страны.
ATAK NA OKM! Dzisiaj w nocy nasza świątynia padła ofiarą ksenofobicznego I rasistowskiego ataku. W OKM rzucano...Posted by Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie مركز الثقافة الإسلامية -وارسو on Monday, 27 November 2017