Пентагон продолжит поддержку курдов в Сирии

Вашингтон, 27 ноября. Власти США намерены продолжить поддержку вооруженных сирийских формирований, включая курдов. Об этом в понедельник официальный представитель Минобороны США Эрик Пахон.

В то же время он подчеркнул, что Пентагон намерен внести корректировки в поставки оружия своим сирийским союзникам.

«Мы рассматриваем корректировки военной поддержки нашим курдским партнерам в той мере, в которой требуется для поражения ИГ1 и для стабилизации обстановки, чтобы не допустить возвращения боевиков в регион», — отметил Пахон.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заверил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что он дал четкие инструкции не поставлять оружия сирийским курдам, которых Анкара относит к террористическим образованиям, передает агентство Reuters.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.