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Пентагон продолжит поддержку курдов в Сирии
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    Пентагон продолжит поддержку курдов в Сирии

    21:12  27 Ноября 2017  /обновлено: 21:51  27 Ноября 2017
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    Пентагон продолжит поддержку курдов в Сирии

    Вашингтон, 27 ноября. Власти США намерены продолжить поддержку вооруженных сирийских формирований, включая курдов. Об этом в понедельник официальный представитель Минобороны США Эрик Пахон.

    В то же время он подчеркнул, что Пентагон намерен внести корректировки  в поставки оружия своим сирийским союзникам.

    Пентагон продолжит поддержку курдов в Сирии

    «Мы рассматриваем корректировки военной поддержки нашим курдским партнерам в той мере, в которой требуется для поражения ИГ1 и для стабилизации обстановки, чтобы не допустить возвращения боевиков в регион», — отметил Пахон.

    В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заверил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, что он дал четкие инструкции не поставлять оружия сирийским курдам, которых Анкара относит к террористическим образованиям, передает агентство Reuters.

    Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #курды #поддержка
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