Парламент Латвии признал число подписей в защиту русских школ недостаточным

Рига, 27 ноября. Парламент Латвии не получил достаточного количества подписей против школьной реформы и за сохранение образования на русском языке. Об этом заявил автор инициативы Денис Бартецкий.

«Количества подписей за сохранение билингвального образования не хватило. Неликвидных подписей оказалось очень много», — написал Бартецкий на своей странице в Facebook.

При этом один из главных борцов за сохранение возможности для жителей Латвии обучаться на русском языке добавил, что считает ситуацию решаемой. Ранее он уже указывал, что часть подписей латвийские власти признают недействительными. Бартецкий подчеркнул, что не собирается останавливаться и продолжит собирать подписи тех, кто не согласен с полным переводом обучения на латвийский язык.

Напомним, инициатива о сохранении билингвального образования в Латвии была направлена в Сейм 21 ноября. На сайте Manabalss.lv удалось собрать более одиннадцати тысяч подписей в поддержку обучения на русском языке (при необходимых — десяти тысячах), однако латвийский парламент все равно назвал инициативу «неполноценной».

Отметим, ранее министр образования Латви Карлис Шадурскис сообщил, что с 2020–2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке. Возможность обучаться на русском языке сохранится только в школах нацменьшинств.

По результатам социальных опросов, русский язык в Латвии называют родным почти 40% населения.