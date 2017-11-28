Сирия, 28 ноября. САА наступает на позиции боевиков-исламистов в восточных предместьях Дамаска и на юге провинции Алеппо. В городе Маадан-Джадид к северу от Дейр-эз-Зора произошел крупный теракт. Курды получили новую партию техники США в Хасаке, несмотря на обещания Трампа Эрдогану, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в Восточной Гуте и на юге провинции Алеппо; нанесли авиаудар по объектам боевиков к юго-западу от Дамаска; потеряли как минимум 20 военных во время теракта в городе Маадан-Джадид.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): лишилось контроля над поселком Абу Ажва на северо-востоке от Хамы; убило нескольких бойцов «Хашд аш-Шааби» и уничтожило их технику на востоке Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): утратила поселение Мустариха в провинции Хама; оказалась под авиаударами сирийских ВВС к югу от Алеппо; обстреляла мирные кварталы Дамаска из минометов.

Курды: получили новую партию бронемашин Hammer от США в провинции Хасака; отпустили главаря ИГ1, причастного к насильственной мобилизации населения в Дейр-эз-Зоре; подозревают спецслужбы Турции в покушении на лидера военного совета города Манбидж.

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась одного боевика в ходе снайперского обстрела ИГ к югу от Дамаска.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки Сирийская арабская армия (САА) начала новое наступление в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска, сообщает военный источник на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1). По данным Damascus Now, ожесточенные бои, в частности, шли на линии разграничения с отрядами «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте. Эти территории еще с 2011-го года находятся в оккупации исламистских группировок, которые время от времени обстреливают и совершают нападения на мирные кварталы столицы. Так, накануне, как передавало агентство Al Manar News, под ударами минометов джихадистов в районе Аль-Мидан пострадали четверо местных жителей.

В южных окрестностях города, где также сохраняется анклав боевиков, тем временем вновь вспыхнули столкновения между «Исламским государством»1 и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Al Manar, на окраине лагеря для беженцев Ярмук в результате снайперского обстрела ИГ был убит один радикал ССА. Позже отряды данного оппозиционного формирования провели ряд задержаний, арестовав нескольких человек, подозревающихся в шпионаже в пользу ИГИЛ.

ВВС Сирии провели боевой вылет в окрестностях города Бейт Джинн на северо-западе провинции Дамаск. Под ударами оказались опорные пункты боевиков-исламистов, которые готовят операцию по захвату населенного пункта Хадер, находящегося на территории соседней Эль-Кунейтры. Взятие этого ключевого города позволило бы радикалам объединить два анклава у границы с Израилем.

Провинция Алеппо

В Манбидже в северо-восточной части провинции Алеппо произошло покушение на лидера военного совета города. Как сообщил на своей странице в сети Twitter (@AllyOfTruth) военный источник, неизвестные заложили взрывное устройство на юге населенного пункта. Бомба детонировала, частично разрушив близлежащие здания, однако глава военного совета не пострадал. Представители командования Демократических сил Сирии (SDF)****, которые контролируют Манбидж и обширные территории в регионе, предполагают, что устройство могло быть установлено силами спецслужб Турции.

Правительственные силы возобновили атаки на позиции «Джебхат ан-Нусры» в южной части региона в окрестностях города Ханассер. По данным военного источника в Twitter (@leithfadel), подразделения САА наступали со стороны поселения Аль-Рашадия на юго-запад. Поддержку с воздуха, по данным Twitter-канала (@syrianewz_), оказывали ВВС САР, наносившие удары по укреплениям террористов в окрестностях населенных пунктов Расм Саяла и Рамла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы SDF, захватившие территории на востоке провинции Дейр-эз-Зор, выпустили на свободу одного из высокопоставленных главарей ИГИЛ — Абу Танаха. Об этом сообщил накануне портал Al Manar News. Отмечается, что боевик, попавший под амнистию курдов, замешан в организации насильственной мобилизации гражданских лиц в ряды «Исламского государства». Таким образом, связи между курдскими «Демократическими силами», пользующимися всесторонней поддержкой Соединенных Штатов, и ИГ продолжают укрепляться. Местные источники регулярно сообщают о том, что боевики добровольно сдают позиции к востоку от Евфрата курдам и силам международной коалиции и даже более того — вступают в состав SDF, чтобы продолжать получать помощь со стороны США уже по официальным каналам.

В городе Маадан-Джадид на севере региона в минувшие сутки произошел теракт, унесший жизни десятков людей. Согласно сведениям Facebook-канала (@SourrNews), внутри здания мэрии сработало взрывное устройство. Погибли более 20 правительственных военнослужащих. Кроме того, на месте происшествия скончался глава администрации района.

Провинция Ракка

В кварталах Ракки по-прежнему неспокойно: за прошедшие сутки в результате взрывов самодельных взрывных устройств погибли пять гражданских лиц, еще как минимум двое были ранены. Первый инцидент произошел в центре города рядом с мечетью Ас-Сафа. Согласно сведениям местного портала Raqqa24, на мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями, все они погибли на месте. Другой взрыв прогремел в юго-западном районе Ад-Дирайя у здания школы: муж и жена скончались на месте, а их ребенок был тяжело ранен. Еще одно устройство также детонировало в центральной части столицы провинции, однако, к счастью, обошлось без погибших. Тем не менее два человека получили ранения. Подобная ситуация стала возможной из-за того, что курдские бойцы «Демократических сил», которые отбили Ракку у ИГИЛ при помощи западной коалиции, возглавляемой США, еще в середине октября, до сих не закончили разминирование территорий. Операция по очистке города от мин, растяжек и СВУ стартовала только на прошлой неделе, когда в Ракку уже начало постепенно возвращаться население.

Провинция Хама

Основные боевые действия в регионе в прошедшие сутки разворачивались на линии соприкосновения между боевиками исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства». После серии недавних успешных атак ИГ отряды «Ан-Нусры» начали контрнаступление. В результате, согласно данным Syrian Civil War Map, им удалось вернуть под свой контроль населенный пункт Абу Ажва, потерянный за день до этого. При этом в ходе ожесточенных столкновений боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» были уничтожены не меньше десяти членов ИГИЛ, передавало, в свою очередь, новостное агентство Al Manar.

Как передавал на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник, сирийские военные под прикрытием ВКС РФ накануне смогли освободить еще один населенный пункт на северо-востоке от Хамы — деревню Мустариха, вокруг которой на протяжении последних нескольких дней шли тяжелые бои. Таким образом, части армии САР уже почти вплотную подошли к границе с Идлибом.

Провинция Хасака

Местный активист на странице в соцсети Twitter (@ThomasOz_) сообщил о том, на территорию Хасаки, которая почти полностью контролируется курдскими Отрядами народной самообороны (YPG), прибыла колонна, состоящая из порядка ста фур. США, оказывающие курдам военную и политическую поддержку, на этот раз доставили своим подопечным партию бронемашин Hammer. При этом стоит отметить, что Дональд Трамп по результатам недавних переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом пообещал президенту Турции пересмотреть свое отношение к курдам. В частности, разговор шел о прекращении финансирования курдских вооруженных формирований. Военные эксперты Al Masdar News полагают, что новая крупная партия военных автомашин была направлена в Хасаку уже после телефонной беседы президентов. Соответственно, данный факт может еще больше усугубить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Ирак

Правительственная армия Ирака и отряды союзных Сил народной мобилизации в минувшие сутки продолжили развивать наступление против последних отрядов «Исламского государства» в северо-западной части страны — в долине плато Аль-Джазира. По данным информационного центра Al Sumaria News, от террористов были зачищены четыре поселения к северо-востоку от Равы, которая была взята 17 ноября. В общей сложности от ИГИЛ было освобождено 97% Ирака. Однако, как отметили в командовании антитеррористической кампании, угроза в лице «Исламского государства» все еще актуальная для страны.

Эксперты не раз говорили о большом количестве подпольных ячеек ИГ, которые по-прежнему активно действуют во многих регионах ближневосточной республики. Так, накануне неожиданному нападению одной из таких бандгрупп подвергся лагерь проправительственных Сил народной мобилизации близ границы с Ираном. Как передавал в Twitter (@ggf29194145) военный источник, боевики ИГИЛ расстреляли нескольких ополченцев и уничтожили их военную технику.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)