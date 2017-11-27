НАТО смиралась с покупкой Турцией российских С-400

Вашингтон, 27 ноября. Руководство НАТО смирилось с решением Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы не портить отношений с Анкарой. Об этом в понедельник заявил глава Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью изданию U.S. News & World Report.

«Мы вынуждены прагматично подходить к этой ситуации. Какая у нас есть альтернатива? Нужно ли нам портить отношения с Турцией из-за некоторых вопросов, когда мы знаем, что Турция готова обсуждать эти вопросы? Это было бы очень неразумно», — сказал он.

Павел отметил, что в альянсе недовольны решением Турции приобрести С-400, поскольку российские ЗРК нельзя будет встроить в единую систему ПРО НАТО. Кроме того, это нарушает американские санкции, введенные против России. При этом он подчеркнул, что Турция по-прежнему остается важным членом НАТО из-за своего географического положения и большой армии, которая является второй по численности в альянсе.

Напомним, что ранее Турция заявила о покупке российских С-400. Свое решение Анкара объяснила тем, что российское оружие значительно дешевле натовских аналогов и при этом не уступает им по эффективности.