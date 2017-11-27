Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин подписал указ о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Политика
НАТО смиралась с покупкой Турцией российских С-400
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    НАТО смиралась с покупкой Турцией российских С-400

    21:03  27 Ноября 2017
    219

    НАТО смиралась с покупкой Турцией российских С-400

    Вашингтон, 27 ноября. Руководство НАТО смирилось с решением Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы не портить отношений с Анкарой. Об этом в понедельник заявил глава Военного комитета НАТО Петр Павел в интервью изданию U.S. News & World Report.

    «Мы вынуждены прагматично подходить к этой ситуации. Какая у нас есть альтернатива? Нужно ли нам портить отношения с Турцией из-за некоторых вопросов, когда мы знаем, что Турция готова обсуждать эти вопросы? Это было бы очень неразумно», — сказал он.

    НАТО смиралась с покупкой Турцией российских С-400

    Павел отметил, что в альянсе недовольны решением Турции приобрести С-400, поскольку  российские ЗРК нельзя будет встроить в единую систему ПРО НАТО. Кроме того, это нарушает американские санкции, введенные против России.  При этом он подчеркнул, что Турция по-прежнему остается важным членом НАТО из-за своего географического положения и большой армии, которая является второй по численности в альянсе.

    Напомним, что ранее Турция заявила о покупке российских С-400. Свое решение Анкара объяснила тем, что российское оружие значительно дешевле натовских аналогов и при этом не уступает им по эффективности.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #нато #с-400
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть