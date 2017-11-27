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Политика
Глава делегации оппозиции Сирии прибыл на переговоры в Женеве
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    Глава делегации оппозиции Сирии прибыл на переговоры в Женеве

    21:07  27 Ноября 2017
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    Глава делегации оппозиции Сирии прибыл на переговоры в Женеве

    Женева, 27 ноября. Глава делегации объединенной сирийской оппозиции Наср аль-Харири прибыл в Женеву для участия в восьмом раунде переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    Согласно предварительным данным, в состав делегации вошли 36 человек, которые будут принимать дальнейшие решения на основе 70% голосов «за».

    Ранее стало известно о том, что специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура планирует дать старт очередному раунду межсирийских переговоров 28 ноября. Однако в город пока не прибыли представители Дамаска.

    Напомним, на прошлой неделе обновленный состав Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) избрал Насра аль-Харири на пост главы делегации на переговорах по Сирии в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #женева
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