Глава делегации оппозиции Сирии прибыл на переговоры в Женеве

Женева, 27 ноября. Глава делегации объединенной сирийской оппозиции Наср аль-Харири прибыл в Женеву для участия в восьмом раунде переговоров, посвященных мирному урегулированию военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

Согласно предварительным данным, в состав делегации вошли 36 человек, которые будут принимать дальнейшие решения на основе 70% голосов «за».

Ранее стало известно о том, что специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура планирует дать старт очередному раунду межсирийских переговоров 28 ноября. Однако в город пока не прибыли представители Дамаска.

Напомним, на прошлой неделе обновленный состав Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) избрал Насра аль-Харири на пост главы делегации на переговорах по Сирии в Женеве.