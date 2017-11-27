Сирия, 27 ноября. В ходе столкновений с САА на северо-востоке Хамы «Джебхат ан-Нусра»1*** лишилась высокопоставленного главаря родом из Афганистана. Армия САР готовится развернуть масштабное наступление в провинции Даръа. Боевики «Тахрир аш-Шам» потеряли часть позиций на юго-западе от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: готовятся к наступлению на позиции «Джебхат ан-Нусры» в провинции Даръа; уничтожили высокопоставленного главаря «Тахрир аш-Шам» в боях на северо-востоке от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): рискует вскоре потерять последние районы в пустыне у границы с Сирией на территории Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): утратила часть ключевых позиций, в том числе несколько высот, на юго-западе провинции Дамаск; заявила, что армия САР понесла серьезные потери на юге от Алеппо и на территории Восточной Гуты.

Курды: открыли школу на юго-восточной окраине города Ракка.

Провинция Дамаск

Согласно информации ливанского информагентства Al Masdar News, подразделения правительственных войск заметно продвинулись на юго-западе провинции Дамаск, где располагается анклав террористов «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей вооруженных формирований. После серии ударов ВВС САР по позициям исламистов, военнослужащие САА прорвали линию обороны радикалов и отбили ряд ключевых опорных пунктов, в том числе несколько стратегических высот, контроль над которыми может существенно облегчить штурм оккупированного террористами населенного пункта Магр Аль-Мир. Как передает AMN, в ходе столкновений было ликвидировано не меньше десяти членов «Джебхат Фатх аш-Шам».

Подконтрольный «Ан-Нусре» новостной портал Qalaat Al Mudiq утверждает, что в боях с отрядами исламистских группировок на окраине города Хараста, расположенного на северо-востоке от Дамаска, были убиты три бойца подразделений спецназа Сирийской арабской армии (САА). Никаких официальных комментариев по этому поводу, тем не менее, пока не поступало. Правительственные силы активизировали атаки на позиции боевиков в Восточной Гуте, рассчитывая наконец полностью обезопасить столицу, в окрестностях которой с самого начала сирийского конфликта сохраняется значительное присутствие террористов.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной ресурс в сети Twitter (@aejkhalil2) утверждает, что отряды исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Ан-Нусры», подбили сирийский танк в ходе боев у деревни Хаджара, расположенной в предместьях Ханассера на юге провинции Алеппо. Кроме того, в результате тяжелых столкновений как минимум четверо бойцов иранского ополчения, выступающего на стороне армии САР, были захвачены в плен. Доказательств, подтверждающих эти сведения, боевиками представлено не было. Сирийские войска развернули наступление в этом регионе с целью оказать наибольшее давление на террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе Идлиба. Напомним, части САА параллельно атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в направлении провинции Идлиб со стороны Хамы.

Провинция Даръа

Согласно данным источника в рядах проасадовских сил, совместно с сирийской армией выступающих против террористических организаций, командование правительственных войск САР готовит масштабное наступление в провинции Даръа. Об этом сообщил в Twitter (@IvanSidorenko1) местный активист. Отмечается, что САА уже перебросила в регион значительные силы и ресурсы и сейчас продолжает передислоцировать новые. В Даръа, а также в соседних южных провинциях Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра работает первая зона деэскалации. Тем не менее здесь отмечается активная деятельность исламистов «Тахрир аш-Шам». На данный момент под контролем боевиков находится около 60% территорий региона, в том числе южная половина административного центра.

Провинция Ракка

В районе Аль-Машлаб на восточной окраине Ракки открылась школа, сообщает в Twitter (@ClaudiaAlMina) курдский источник. Как отмечается, на данный момент полностью подготовлены 11 аудиторий, вести занятия будут 11 учителей, в общей сложности учебное учреждение сможет принять до 800 детей. Однако проблема состоит в том, что курды насильно насаждают свои порядки на оккупированных ими территориях, подчеркивают эксперты. Ранее неоднократно сообщалось об инцидентах, когда представители Рабочей партии Курдистана (РПК) в захваченных Отрядами народной самообороны (YPG) арабо-суннитских регионах заставляли детей учиться по курдским учебникам. По мнению множества аналитиков, присутствие курдов в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, таким образом, может стать причиной значительного углубления этноконфессиональных раздоров.

Провинция Хама

В ходе недавних столкновений между сирийскими войсками и отрядами формирования «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке от города Хама был ликвидирован высокопоставленный главарь «Джебхат ан-Нусры» родом из Афганистана Абу Муаз Аль-Афгани, сообщает сирийское информагентство Muraselon. В результате данных столкновений, напомним, правительственные силы, прикрываемые российскими ВКС, сегодня днем освободили поселок Мустариха, расположенный всего в трех километрах от главного бастиона «Нусры» в этом районе — города Рахаджан.

Ирак

Представитель командования иракской армии заявил, что правительственные силы планируют в скором времени начать наступление на позиции боевиков ИГИЛ в пустынном районе Вади Хауран у сирийской границы, передает агентство Iraqi News. По словам военного командира, на данный момент от террористов зачищено уже ровно 50% территорий пустыни. Сейчас подразделения армии Ирака и союзного шиитского ополчения находятся в полной боевой готовности перед тем, как полностью уничтожить все укрытия и командные пункты «Исламского государства»1 в северо-западной части страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)