Сирия: российские и турецкие военные осмотрели наблюдательные посты в Алеппо и Идлиб

Москва, 27 ноября. Российские и турецкие военные провели совместный осмотр наблюдательных постов на линии соприкосновения враждующих сторон в САР. Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон совместно с военнослужащими вооруженных сил Турции проведен мониторинг соблюдения астанинских соглашений», — отметил руководитель Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

В ходе осмотра были проинспектированы наблюдательные посты в районе соприкосновения враждующих сторон в провинциях Идлиб и Алеппо, заявил Кураленко.

Кроме того, генерал-лейтенант ВС РФ отметил, что представителями Центра вместе с администрацией города Алеппо был организован спортивный праздник в одной из школ города. Мероприятии для детей прошлом под девизом «Спорт — путь к миру». По окончании праздника российские офицеры вручили сирийским школьникам наборы канцелярских принадлежностей.