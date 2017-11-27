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Сирия: российские и турецкие военные осмотрели наблюдательные посты в Алеппо и Идлиб
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    Сирия: российские и турецкие военные осмотрели наблюдательные посты в Алеппо и Идлиб

    20:59  27 Ноября 2017
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    Сирия: российские и турецкие военные осмотрели наблюдательные посты в Алеппо и Идлиб

    Москва, 27 ноября. Российские и турецкие военные провели совместный осмотр наблюдательных постов на линии соприкосновения враждующих сторон в САР. Об этом рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон совместно с военнослужащими вооруженных сил Турции проведен мониторинг соблюдения астанинских соглашений»,  — отметил руководитель Центра генерал-лейтенант Сергей Кураленко. 

    В ходе осмотра были проинспектированы наблюдательные посты в районе соприкосновения враждующих сторон в провинциях Идлиб и Алеппо, заявил Кураленко.

    Кроме того, генерал-лейтенант ВС РФ отметил, что представителями Центра вместе с администрацией города Алеппо был организован спортивный праздник в одной из школ города. Мероприятии для детей прошлом под девизом «Спорт — путь к миру». По окончании праздника российские офицеры вручили сирийским школьникам наборы канцелярских принадлежностей.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #помощь #центр примирения сторон #осмотр
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